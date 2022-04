Jovem é internado na UTI depois que masturbação causou lesão rara

Um jovem da Suíça, de 20 anos, cuja identidade não foi revelada, foi internado na UTI do hospital Kantonsspital Winterthur, em Zurique, com complicações em seu pulmão. Acredita-se que o problema tenha surgido após ele se masturbar.

Segundo informações compartilhadas e com o estudo publicado na revista médica Radiology Case Reports, ele chegou ao hospital com fortes dores no peito, inchaço no rosto e dificuldade para respirar.

E, após a realização dos respectivos exames, o jovem foi diagnosticado com pneumomediastino espontâneo, que é quando há presença repentina de ar nos pulmões que podem ser provenientes de asma, vômito, entre outros motivos.

Para os médicos, esta é uma situação rara, uma vez que este é o primeiro caso de pneumomediastino espontâneo devidamente documentado associado à masturbação. Veja a seguir algumas das observações feitas no estudo publicado na revista médica:

“Apresentamos o caso de um jovem saudável que desenvolveu pneumomediastino e enfisema subcutâneo profundo com início durante a masturbação. Como não há literatura sobre pneumomediastino espontâneo associado a experiências autoeróticas, consideramos nosso caso uma apresentação incomum dessa entidade”

Embora o quadro de asma leve que trata sem medicamentos há anos, os médicos tentam encontrar um motivo exato para o problema causado nos pulmões. De toda forma, os especialistas ressaltam que o problema [pneumomediastino espontâneo] é comum em homens na faixa dos 20 anos.

Por fim, sobre o quadro de saúde do jovem, inicialmente, ele foi levado à UTI, devido à elevada necessidade de oxigênio, recebeu tratamento com antibióticos por três dias e então foi encaminhado para a enfermaria uma vez que apresentou melhoras. Como não teve nenhum quadro grave de pneumomediastino espontâneo e do enfisema, ele recebeu alta no quarto dia de internação.

