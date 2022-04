‘Diabão’ faz modificações extremas para marcar a liberação do uso de máscaras

Ele decidiu remover as orelhas após a liberação do uso de máscaras (Reprodução / Instagram)

Michel Faro Praddo, conhecido como “Diabão”, é conhecido no mundo todo por suas modificações corporais extremas. Com mais de 85% do corpo tatuado e diversos procedimentos radicais para alterar sua aparência, o tatuador segue com seu projeto.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a modificação mais recente do Diabão foi a remoção de suas orelhas, um ato simbólico para comemorar o fim das restrições e da imposição ao uso de máscaras para prevenção do Covid-19.

Entre os procedimentos realizados por ele estão a colocação de implantes em forma de chifres na sua testas, a remoção parcial do nariz e de seu dedo anelar e a colocação de uma prótese dental de prata.

Natural de Praia Grande, litoral de São Paulo, Brasil, o Diabão é casado com Carol Praddo, conhecida como “Mulher Demônia”, e juntos começaram a se aventurar no mundo das modificações corporais extremas.

No final do ano de 2021, Michel passou por uma das modificações mais extremas: ele removeu um dedo de sua mão esquerda para garantir a ela uma aparência mais “extraterrestre”.



Após a liberação da obrigatoriedade das máscaras faciais, o Diabão realizou uma nova modificação corporal: ele removeu suas orelhas, um procedimento pelo qual estava aguardando há algum tempo.

Ele compartilhou a novidade com seus seguidores pelo Instagram, onde publicou uma imagem das orelhas ao lado de uma máscara facial. “Se não for mais obrigado a usar uma, posso dispensar a outra, certo?”, questiona ele na legenda.

O procedimento foi realizado pelo especialista em modificações corporais ‘Gattoo Moreno’, que veio até o Brasil para realizar a remoção das orelhas do tatuador.

Em relato, o Diabão conta que esperava remover as orelhas antes da pandemia, mas acabou adiando seus planos. Ele agora se diz “extremamente emocionado” após realizar sua modificação corporal mais recente e segue compartilhando seu projeto com os milhares de seguidores em suas redes sociais.