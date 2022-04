Dizem que você nunca deve deixar um amigo para trás - e o ditado soa verdadeiro para essa dupla determinada de cães.

Os bravos irmãos Charlie e Esme lutaram contra seu maior medo - o aspirador de pó - para salvar seu ursinho favorito de uma possível destruição.

No vídeo viral, que foi visto quase 7 milhões de vezes online, os dois podem ser vistas arrastando seu bicho de pelúcia para debaixo da cama, como detalhado pelo site The Mirror.

A dona Darla Sanchez, da Califórnia, EUA, disse: “Isso acontece toda vez que eu vou aspirar, eles vão resgatar qualquer coisa deles”.

Esme, de oito anos, e Charlie, sete, podem ser vistos no vídeo trabalhando juntos enquanto o ‘maligno’ se aproxima cada vez mais de seu brinquedo.

A missão desesperada de cães para resgatar cachorrinho de pelúcia de aspirador de pó ‘maligno’

Um parece pular e latir para a máquina em uma tentativa de distração, enquanto o outro agarra o brinquedo pelas orelhas e o arrasta para um lugar seguro.

A dupla então morde e puxa o brinquedo ainda mais para trás, levando-o completamente para debaixo da cama, longe do barulhento.

Ainda de acordo com as informações, a dupla derreteu os corações os usuários e foi elogiada por seu “trabalho em equipe impecável”. Vídeo neste link.

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Com informações do site The Mirror