TikToker arrebenta cordinha e perde absorvente interno dentro da vagina

Uma TikToker viveu um pesadelo depois que o absorvente interno que estava usando se perdeu em seu corpo. A jovem documentou a aventura de tentar tirá-lo nas redes sociais e recebeu ajuda inesperada.

A mulher, Alex, compartilhou um vídeo em sua conta do TikTok (@agellasf) no qual ela é vista sentada no banheiro segurando o fio do absorvente e parecendo surpresa e assustada. “Mandem ajuda”, diz o texto do clipe, intitulado “em breve eles vão me ver no pronto-socorro”.

O vídeo foi visto quase 8 milhões de vezes e recebeu dezenas de comentários, que foram coletados pelo site Dailydot.com. Muitos dos seguidores de Alex disseram que não usam absorventes internos exatamente porque têm medo de que a mesma coisa possa acontecer com eles.

“Eu me recuso a usar absorvente interno por esse motivo”, disse um dos seguidores no vídeo que viralizou no TikTok. “Tenho tanto medo que isso aconteça comigo”, escreveu outra e uma terceira pessoa a apoiou: “é o meu maior medo”.

Com o fiozinho do absorvente fora do absorvente, a única coisa que restava para Alex era a possibilidade de tentar encontrar o absorvente dentro da vagina, e foi isso que a maioria de seus seguidores recomendou a Alex.

“Hora de começar a cavar”, escreveu um seguidor, enquanto outro lhe disse “agora você tem que começar a cavar para encontrar”. Alguns lhe deram soluções mais criativas, como aqueles que recomendavam “espirrar” ou “forçar” para retirá-lo, outro sugeriu que ele usasse uma pinça para removê-lo.

Alex não aceitou essas recomendações e procurou ajuda de sua mãe, mas infelizmente ela não conseguiu ajudá-la. Alguns comentaristas ficaram surpresos que ela pediu ajuda à própria mãe, em vez de a um amigo.

“Você não se importa se sua mãe te ajudar a procurá-lo? Prefiro fazer qualquer outra coisa”, perguntou um seguidor, ao que Alex respondeu: “Estou traumatizado”.

Felizmente, a história teve um final feliz e a TikToker conseguiu tirar o absorvente interno de seu corpo após 22 horas. Como Alex explicou em um outro vídeo, o absorvente interno ficou preso no colo do útero e é por isso que quando ela se esforçava para tirá-lo, mais ele ficava preso. “No final, tive que relaxar e foi assim que consegui tirar”, disse a mulher.