Professora salva vida de aluno que se engasgou com uma tampa de garrafa

Uma professora se tornou heroína após salvar a vida de um estudante que estava engasgado com uma tampa de garrafa. Ao perceber o ocorrido, a mulher rapidamente aplicou a manobra de Heimlich e conseguiu salvar a vida do menino de 9 anos.

Conforme a publicação realizada pelo Daily Mail, o caso aconteceu em Nova Jersey, Estados Unidos. O estudante teria engasgado depois de acidentalmente engolir a tampa de uma garrafa de plástico enquanto tentava abrir a garrafa usando os dentes.

“Tive que tentar abrir com os dentes porque a tampa estava apertada, então a água empurrou a tampa pra minha garganta”, conta o jovem estudante.

Imediatamente ele começou a tossir e atentar retirar a tampa de sua garganta, mas não conseguiu. “Tentei tossir a tampa, mas não consegui, então fui rápido até a Sra. Jenkins”, relata.

“Ele estava apontando para o pescoço e estava nervoso”, relata JaNeice Kenkins, a professora responsável por salvar o aluno. “Ele não podia falar, eu o virei e apliquei a manobra de Heimlich”.

Ela salvou a vida do estudante

A ação da professora foi registrada pelas câmeras de segurança da sala de aula que captaram o momento em que o estudante corre em sua direção.

“Eu não pensei, só agi. Vi que ele precisava de ajuda e entrei em ação para ajudá-lo. Ele não conseguia respirar, seu rosto estava pálido e ele estava visivelmente desesperado”.

JaNeice é professora na escola há 5 anos, por conta de sua profissão ela fez treinamentos específicos em RCP e primeiros socorros básicos para ser capaz de lidar com quaisquer emergências envolvendo seus estudantes.

Durante o socorro, os demais estudantes ficaram impressionados e apreensivos com a situação. É possível notar que, no momento em que a tampa é removida da garganta do estudante, os demais alunos respiram aliviados.

“Uma vez que ele estava seguro eu o levei para a enfermaria e só então me senti bem. Minhas emoções me dominaram pensando no que poderia ter acontecido. Graças a Deus consegui ajudá-lo, foi a primeira vez que realmente precisei usar a manobra de Heimlich e fico feliz que funcionou”.