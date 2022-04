Noiva paga caro em maquiagem para o casamento e se enfurece com o resultado

Uma noiva ficou completamente enfurecida ao olhar para o resultado da maquiagem feita para seu casamento. Segundo ela, o resultado teria sido melhor se ela mesma tivesse se maquiado.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher afirma que gastou cerca de 300 dólares, aproximadamente R$1400, para ter sua maquiagem feita no dia do casamento.

Ao contratar os serviços ela esperava receber uma maquiagem profissional para garantir um visual perfeito em seu grande dia. No entanto, o resultado final não foi o esperado.

A noiva, Haley, decidiu compartilhar o resultado desastroso em seu TikTok por meio de um vídeo. Segundo ela, por sorte, o teste final da prova de maquiagem foi feito alguns dias antes de seu casamento para garantir que ela ficasse satisfeita com o visual.

O que claramente não aconteceu já que, aparentemente, foram utilizados os produtos errados para o tipo de pele da noiva.

Ela ficou decepcionada com o resultado

Em um vídeo que já conta com mais de 900 mil visualizações, Haley faz seu desabafo e explica que além do tom de base errado o maquiador não usou nenhum primer ou corretivo para corrigir as imperfeições de sua pele.

As diferenças ficaram tão gritantes que até os seguidores comentaram: “Quem falar que isso está bom, claramente estará mentindo”.

Leia também: Ela terminou um relacionamento após ser humilhada pela sogra em um aeroporto

“Qualquer um que falar que isso está bom, definitivamente está mentindo. É algo realmente amador e qualquer um conseguiria melhorar isso”, comentou outro seguidor.

Diante do resultado desastroso, ela entrou em contato com a dona do salão e recebeu um novo teste de maquiagem.

“Para explicar o desfecho, eu entrei em contato com a proprietária do salão e disse a ela que não gostei do resultado e queria um maquiador sênior para fazer a minha maquiagem. Ela então me ofereceu outro teste, desta vez gratuito, e ela mesma me maquiou e penteou. O visual ficou impecável e eu fiquei feliz”.