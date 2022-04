Mulher exige que a irmã pare de adotar cães para cuidar dos sobrinhos

Uma mulher se viu em uma situação complicada depois de dizer à irmã para parar de adotar e oferecer lar temporário para cães que precisam de abrigo. Segundo ela, a jovem poderia usar seu tempo para cuidar dos sobrinhos ao invés dos animais.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit para contar que ficou furiosa com sua irmã por ela ter deixado de cuidar dos quatro sobrinhos para dedicar seu tempo aos animais adotados e abrigados por ela.

Em seu relato, a mãe conta que sua casa está em situação caótica depois que os filhos, que tem entre 10 anos e 11 meses, passaram a ficar com ela em tempo integral uma vez que sua irmã decidiu deixar de olhar os sobrinhos para cuidar dos cães.

Diante da situação, ela acha que a irmã deveria abrir mão dos animais para ajudá-la com seus filhos. “Eu tenho quatro filhos e os amo mais que tudo, mas minha rotina está caótica e cansativa. Minha irmã não tem filhos e ficou feliz em me ajudar por um tempo”.

“Antigamente as crianças iam para a casa dela, mas agora não podem porque minha irmã está cuidado de alguns cães, inclusive um chihuahua idoso que fica estressado perto de crianças. O cachorro, um dos quatro que ela abrigou recentemente, é frágil e tímido. Eu fiquei feliz quando ela finalmente encontrou alguém para adotá-lo e pensei que ela voltaria a me ajudar”.

Ela espera que a irmã deixe de cuidar dos cães

Segundo ela, após conseguir um adotante para o chihuahua, a jovem começou a receber novos cães em casa e isso se tornou um problema para ela.

“Eu me abri com ela e disse que tem sido muito difícil pra mim não poder contar com o apoio dela por causa dos cachorros. Eu durmo pouco todas as noites e meu marido não tem me ajudado como deveria. Eu pedi a ela que não pegasse outro cachorro”, conta.

“Ela me consolou e disse que precisava pensar. Me sinto mal por pedir isso a ela pois resgatar cães é sua paixão, mas não tenho mais ninguém para me ajudar. Meus filhos estão acima de tudo e sempre virão antes de um cachorro”, finaliza a mulher.

Leia também: Estranha aborda mulher e a chama de ‘indecente’ por levar seu bebê a um café

Para os usuários do Reddit, ela está passando dos limites. “Você não parece ser alguém ruim, mas não tem direito de exigir isso de sua irmã. Eu entendo que precisa de ajuda e sua irmã é generosa, mas você não pode esperar que ela mude sua vida para te servir. Recomendo que vocês procurem por uma babá”, sugeriu uma pessoa.

“Não é responsabilidade dela olhar os seus filhos, ela está fazendo algo que ama”, finalizou outro.