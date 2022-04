Mulher é paga para ajudar pais indecisos a escolherem o nome dos filhos

Se identificando como uma ‘nomeadora de bebês profissional’, Taylor Humphrey fez uma pequena fortuna ajudando os pais a escolherem o nome perfeito para seus filhos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher utiliza seu perfil no TikTok para compartilhar sua opinião sobre as tendências de nomes para bebês.

Após compartilhar a realidade de sua profissão, Taylor foi duramente criticada por usuários da rede social ao revelar que recebe cerca de 7 mil libras, aproximadamente R$40 mil, para desempenhar suas funções.

Ela, que oferece serviços de “nomeação sob medida” e “apoio perinatal”, conta que realiza diversas conversas individuais com os pais para ajudá-los a encontrar o nome correto para seus bebês. Para isso, ela chega até mesmo a resgatar a árvore genealógica da família para definir a melhor escolha possível.

Em seu site ela explica: “Nossas escolhas, até mesmo o nome de nossos filhos, têm um significado cósmico. Esses pequenos humanos e a forma como os criamos e moldamos é o nosso presente para o futuro”.

Ela faz sucesso nas redes sociais

Para impulsionar seu trabalho, Taylor mantém perfis ativos nas principais redes sociais onde costuma compartilhar dicas com seus seguidores, muitas delas sobre a escolha do nome ideal para um bebê.

Em um de seus vídeos ela ajuda um seguidor que questiona sobre qual nome seria ideal para uma criança cujo irmão se chama Emory Mackenzie. Em resposta ela diz:

“Eu amo isso! Já estamos vendo uma tendência para nomes compostos. Emory é o nome de uma escola de artes liberais realmente renomada e estou descobrindo que pais estão utilizando nome de universidades para seus bebês. Fiquem atentos a isso”.

“Mackenzie é um nome de gênero neutro e é original do gaélico ou do escocês. Com esses elementos eu também sugeriria algo de gênero neutro, mas levemente mais feminino como Adler, Bryony, Carys, Fiona, Pippa, Aniston, Elliette e Carling”, finaliza Taylor.