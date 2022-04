Jovem descobre traição do namorado depois de encontrar ‘objeto inesperado’ nas coisas dele

Uma mulher disse que sabia que seu parceiro estava traindo quando encontrou um cílio postiço na lavanderia que definitivamente não era dele.

A usuária do TikTok, denominada como @mrs__divinity, postou um vídeo nas redes sociais explicando que estava lavando algumas roupas para seu parceiro quando notou algo suspeito.

Como detalhado pelo site The Mirror, com suas roupas sujas, ela encontrou um cílio postiço, que parecia longo, cheio de curva e que definitivamente não pertencia a ele.

Depois de compartilhar sua história on-line, os usuários do TikTok logo comentaram que provavelmente o objeto havia sido plantado lá de propósito para a parceira encontrar.

O vídeo, com a legenda ‘Encontrei um cílio postiço na lavanderia do meu namorado...’, foi visto mais de dois milhões de vezes.

Rapidamente, a história se tornou viral nas redes e gerou inúmeras reações dos usuários.

Um usuário comentou na postagem: “Ela deixou lá para você, garota”.

Ainda de acordo com as informações, um terceiro usuário escreveu: “Menos roupa para lavar agora”.

“Tenho certeza que ele tentou dizer que é seu também”, acrescentou um quarto internauta que ficou do lado da jovem.

Com informações do site The Mirror