Um britânico que se queixava de morar ao lado de um pedófilo agora foi preso - por cometer o mesmo crime.

Darren Higham reclamou ao jornal local que morava ao lado de um pedófilo condenado, como detalhado pelo site The Mirror.

Ele se enfureceu com o jornal que sua associação habitacional não lhe contou sobre o histórico do novo vizinho na Inglaterra.

Na época, ele disse ao jornal que nunca teria se mudado para a casa se soubesse do passado de seu vizinho e até exigiu ser realocado.

Mas agora o homem de 53 anos está atrás das grades por ser um pedófilo.

O agressor submeteu uma jovem a uma série de ataques sexuais desde os sete anos de idade até os 11 anos.

Homem que reclamou de morar ao lado de pedófilo é preso por cometer o mesmo crime

Higham compareceu perante o Tribunal da Coroa de Liverpool nesta semana depois de se declarar culpado de quatro acusações de agressão sexual a uma criança.

O crime veio a tona quando ele foi flagrado com a vítima, disse o promotor David Watson ao Liverpool Crown Court.

Ela contou à polícia como Higham, um músico autônomo, costumava abusar dela.

A garota também disse como ele pediu a ela para não contar a ninguém, pois o abuso significava que ele seria enviado para a prisão.

Ainda de acordo com as informações, a garota traumatizada disse que às vezes fingia estar cansada e adormecia na esperança de que o abuso parasse.

Ele foi condenado por quatro anos, e também entrou em uma Ordem de Prevenção de Danos Sexuais por 10 anos e esta sujeito a uma ordem de restrição.

Com informações do site The Mirror