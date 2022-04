Ex-morador de rua e empresário cria promoção: ‘O mendigo paga seu boleto’

O ex-morador de rua Givaldo Alves lançou em seu Instagram a promoção ‘O mendigo paga seu boleto’ , em uma ação para expandir o alcance sua rede social e, evidentemente, o alcance das promoções, já que agora ele trabalhas como infuenciador.

No vídeo postado em sua rede, Givaldo diz que sua hora de mendigar chegou: “Você que sempre procurou alguém para pagar seus boletos, agora o mendigão aqui pode te ajudar”, diz. Para participar, o internauta deve criar um vídeo de 15 segundos pedido ajuda para pagar as contas, postar nos stories de seu próprio canal, marcar @givaldoalves_brasil e seguir o canal. As histórias mais loucas, segundo ele, serão as escolhidas.

Veja o vídeo:

Essa é mais uma ação do ex-morador de rua, que agora virou empresário e é visto fazendo aparições em festas e sendo convidado para participar de vídeos de outros influenciadores.

Com essas e outras ações, seu Instagram já conta com quase 500 mil seguidores e seu canal no TikTok tem mais de 700 mil.

VÍDEOS PERSONALIZADOS

Por apenas R$ 150 (agora com preço promocional de lançamento, R$ 127,50), o ‘mendilover’, como se autodenomina, envia um vídeo especial personalizado com conselhos de amor ou felicitações de aniversário.

“Se você quiser um vídeo especial meu dando conselho amoroso, desejando feliz aniversário para aquele seu parente gente fina ou qualquer outra ocasião especial, eu tô aqui”, diz o perfil dele.

Outros famosos que dividem a plataforma de mensagem com ele são o Masterchef Henrique Fogaça (R$ 170), Marcelo Novaes (R$ 607,75) e Kadu Moliterno (R$ 195,22), entre outros.

“Com este trabalho, estou tendo a oportunidade de interagir com inúmeras pessoas que me são solícitas. Posso também trocar ideias e pensamentos”, diz Givaldo.