A verdade sobre o vídeo que mostra uma anaconda de 5 metros sem vida

As imagens de uma grande sucuri, também chamada de anaconda, se tornaram virais nas redes sociais esta semana. A cobra pode ser vista com ferimentos feitos por objetos cortantes e sem vida.

De acordo com o G1, o caso aconteceu em Tracuateua, nordeste do Pará e a cobra foi morta por moradores da zona rural com golpes de facão e tiros.

A comunidade contou que uma criança brincava com um cachorro que foi atacado pela sucuri. Com os latidos, pessoas se depararam com a cena e tentaram salvar o animal, que não resistiu.

Reprodução (Dilvugação)

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas ainda não se posicionaram sobre o caso. É importante recordar que matar ou perseguir animais silvestres é crime.

Reprodução (Dilvugação)

Muitos animais podem aparecer em áreas habitadas devido ao dano ou diminuição do seu habitat, o que os faz buscar novos lugares para sobreviver.

Uma situação semelhante ocorreu em fevereiro de 2022, após a cheia dos rios Tocantins e Itacaiúnas em Marabá, também no Pará.

De acordo com o portal Dol Carajás, o idoso Manoel Medeiros foi surpreendido pela maior cobra do Brasil enquanto tentava salvar sua criação de patos e galinhas.

Como o quintal ficou alagado, ele tentava proteger os animais e acabou levando o bote de uma sucuri. A cobra, de grande porte, se enrolou com força e vizinhos vieram ajudar a desvencilhá-la da perna do idoso.

O biólogo Henrique, conhecido como o biólogo das cobras, falou sobre o ocorrido. Ele compreende o susto, mas deixa claro que esta cobra também foi morta desnecessariamente. Com a quantidade de pessoas presentes, era possível para abrir a boca da cobra e resgatar a vítima sem maiores ferimentos.

Confira o vídeo: