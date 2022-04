Vídeo mostra anaconda deslizando na estrada e dessa vez não é no Brasil; ‘renascendo depois do inferno’

Os vídeos que mostram sucuris, também conhecidas como anacondas, sempre se tornam notícia, principalmente porque ela é a maior cobra que pode ser encontrada no Brasil. No entanto, este animal imponente também se destaca mundo a fora.

De acordo com o portal TN, um vídeo que mostra como uma anaconda desliza tranquilamente por uma estrada se tornou viral nas redes sociais.

Quem capturou o momento foi um engenheiro agrônomo e produtor agrícola que passava por Corrientes, na Argentina, que conta com as margens do rio Paraná.

A estrada está na Reserva Natural Iberá, que em fevereiro deste ano foi tomada por incêndios que transformaram em cinzas milhares de hectares da reserva natural, que abriga centenas de espécies de vida selvagem da região. Cerca de 40% da superfície foi queimada.

“Iberá, Corrientes e sua fauna, renascendo depois do inferno!”, escreveu Alejandro Bresky em sua conta no Twitter, mostrando a sucuri, uma espécie nativa da região que volta a ser vista na natureza.

“Vamos lá, vai embora pequena. Você não pode tocar nesse bicho, deixe-o ir embora. Viva a natureza! Este exemplar é fantástico. Isto é um presente. É uma bênção ver esta criatura. Há anos não vejo algo assim”, disse o homem que se animou com o encontro e deixou a cobra se perder entre a vegetação, seguindo seu caminho sem nenhuma interferência.

El Ibera, Corrientes, y su fauna, renaciendo después del infierno!💪💪🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/MXxBJoWMkm — Ale Bresky🖐🇦🇷🇺🇦 (@alebresky) April 8, 2022

Já no Brasil, outra sucuri se tornou notícia essa semana ao ser flagrada tomando seu “café da manhã” nas ruas de Ladário, no Mato Grosso do Sul.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para capturar a cobra depois que ela caçou e engoliu completamente uma galinha.

Confira mais: Vídeo mostra cobra caninana nervosa dando bote; órgão sexual de biólogo quase é atingido

A sucuri media aproximadamente três metros de comprimento e foi solta em uma região rural, próximo ao Rio Paraguai, para voltar para a natureza.

Confira o momento em que ela é encontrada comendo o animal:

Coza medonha! Orraxx sucuri na cidade! #elcinhodarosca #cobra #sucuri #animais #animal #natureza #galinha #ave #serpente Posted by Elcinho da Rosca on Wednesday, April 13, 2022

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!