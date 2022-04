VÍDEO: Barata voadora ‘vai pra cima’ de jovem em bar; reação viraliza

Bruno Stracke, de 31 anos, foi surpreendido na noite da última segunda-feira (11) por uma barata voadora. Ele estava sentado à mesa de um bar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando o “ataque” aconteceu. A cena foi gravada por câmeras de segurança, e o vídeo viralizou.

Nas imagens, é possível ver Bruno agitando o braço e se levantando da cadeira para tentar se livrar do inseto. Em seguida, uma amiga que estava com ele indica que a barata ainda está na camisa dele. O rapaz, então, se sacode mais até que o animal finalmente cai no chão. Corajosa, uma funcionária do bar aparece e esmaga a barata com o pé.

O próprio desenvolvedor de software compartilhou o momento em suas redes sociais. ”Acabei de sofrer um ataque de uma barata. Estou horrorizado. Traumatizado. Agora vim passar vergonha aqui também”, escreveu a “vítima” do ataque.

Confira a publicação no Twitter:

Acabei de sofrer um ataque de uma barata. Estou horrorizado. Traumatizado. Agora vim passar vergonha aqui também. pic.twitter.com/y964yz5lER — bruno (@StrackeBruno) April 12, 2022

Sucesso nas redes sociais

Bruno costuma frequentar o local e conhece o proprietário, que o enviou o vídeo. Em menos de 24 horas após o post, a “batalha” contra a barata voadora já havia sido assistida mais de um milhão de vezes.

“Nunca imaginei [a quantidade de visualizações], até porque tenho pouquíssimos seguidores no Twitter”, afirma Bruno em conversa com o portal de notícias “UOL”.

Bruno contou que nesse dia outras baratas teriam aparecido no local por causa de um bueiro quebrado. Ele fez questão de ressaltar que confia na limpeza do estabelecimento e que isso nunca tinha acontecido com antes. “Depois disso, segui minha noite ali. Pedi uma água, me acalmei e segui na minha cerveja”, disse à reportagem.

