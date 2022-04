Mulher tem sardas coloridas tatuadas em seu rosto e teme que elas ‘saiam de moda’

O momento em que uma tatuadora apresenta as tatuagens de “sardas arco-íris” de uma de suas clientes rapidamente viralizou entre os usuários do TikTok. A mulher teve diversas estrelas coloridas tatuadas em seu rosto acompanhando suas sardas naturais.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o vídeo foi publicado pela tatuadora Daisy Lovesick, que se identifica como sendo especializada em tatuagens cosméticas não convencionais, sendo conhecida principalmente por seus desenhos diferentes, e coloridos, realizados nos rostos das pessoas.

Ao apresentar o resultado do trabalho, Daisy explica: “Esta é Jelly, hoje fizemos tatuagens de sardas arco-íris em seu rosto”.

Segundo a publicação, a tatuadora recebeu o pedido da jovem para tatuar sardas coloridas em seu rosto, no entanto, ela queria que os desenhos tivessem formatos de pequenas estrelas e corações, complementando as sardas naturais de Jelly.

Ela é especialista em tatuagens faciais

Para realizar o procedimento, Daisy conta que utilizou três máquinas diferentes e cores nos tons de rosa, roxo e azul com pequenas mistura de tons alaranjados e vermelhos.

Segundo ela, essa foi a primeira tatuagem colorida de Jelly, que normalmente opta por desenhos em tons de preto e branco.

“Elas vão desaparecer drasticamente durante o processo de cicatrização. Mesmo usando cores intensas ainda se trata de uma tatuagem cosmética”, conta a tatuadora que em seguida faz um breve desabafo ao afirmar que faz um trabalho considerado controverso por muitos tatuadores.

“Pessoalmente, adoro saber que posso fazer as pessoas se sentirem em suas versões mais fabulosas e autênticas dia após dia. As vezes isso se resume em uma sobrancelha ‘ombre’ extremamente natural, em outras é a restauração do contorno dos lábios. No entanto, têm vezes que é um projeto como este, onde posso fazer as pessoas colocarem em sua aparência a forma como se sentem em seu interior”.

Apesar de seu relato e da visível felicidade de sua cliente, alguns usuários do TikTok chegaram a criticar a tatuagem: “Elas parecem fofas, mas vão sair de moda rapidamente”, comentou um seguidor.

“Parecem tão fofas! Mas fico me perguntando quais danos a exposição ao sol e a ação do tempo poderão causar à elas”, questionou outro.

“Não consigo imaginar ninguém que combine mais com isso do que a Jelly. Ela parece ser uma pessoa tão divertida”, finalizou um terceiro.