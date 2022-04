Mulher faz amizade com cobra após descobrir que o animal morava em sua porta de tela. (Melisa Taylor/Reprodução/Extraído do The Dodo)

É muito comum que as pessoas encontrem cobras nos lugares mais inusitados dentro de casa. Contudo, construir uma amizade com o animalzinho encontrado não é o habitual.

Portanto, como toda regra há uma exceção. Desta vez, uma mulher se deparou com uma cobra presa em um buraco na sua porta de tela.

E a inimizade entre a mulher e a cobra? Que nada! Isto não existe nesta história, que extraída do portal The Dodo.

Certo dia, o gatinho da mulher, conhecido como Boosty, estava pendurado na porta de tela quando notou a presença da cobra. O pet avisou sua dona imediatamente.

A tentativa de resgate da cobra

Ao perceber que a cobrinha estava presa em um buraco na porta da tela, sem poder sair, a mulher usou uma furadeira e, cuidadosamente, aumentou o buraco para que o animal pudesse se libertar. Mais tarde, a cobra foi apelidada de Snickers.

“[Levou] apenas alguns minutos com uma broca, mas Snickers levou cerca de 30 minutos para se sentir seguro o suficiente e tentar sair do buraco maior”, contou Melisa Taylor, dona do gatinho Bootsy, ao The Dodo.

Snickers havia deslizado para longe, até que retornou. “Surpreendentemente, ele estava de volta no dia seguinte”, disse Taylor. “Meu gato o viu novamente saindo do buraco e olhando pela janela.”

A casa da cobra

Após confirmar de que a porta de tela foi feita de novo lar da cobrinha, Taylor fez questão de se certificar sobre a segurança de Snickers. Todos deveriam saber que aquela era a nova casa da cobra, então mulher inseriu placas e sinais.

“A maioria deles ri ou acha bonito e saudável”, disse Taylor. “Fui muito agradecida por resgatá-lo do pequeno buraco.”

Taylor não vê Snickers todos os dias, apesar de ficar muito feliz quando o faz.

Mesmo quando ela não o vê, adora saber que ele está lá. Agora, Snickers é considerado o mais novo membro da família.

“Isso assusta as cobras venenosas do meu quintal, e sou grata a ele”, disse Taylor.