Mulher ‘envelhece 20 anos’ em apenas três dias após ‘contrair’ condição rara

Uma mulher sofreu uma rara condição de pele que ela acredita que a fez parecer 20 anos mais velha em pouco tempo.

Os olhos de Michelle Flower incharam antes de ela sair com sintomas de “queimadura de sol”, com um rosto “dolorido”, “cortes” e “rachaduras” nos lábios e agora acredita que ela tem uma condição rara conhecida como “Butterfly Eyes”.

A mulher de 41 anos foi inicialmente diagnosticada com urticária pelos médicos depois que ela sofreu a condição de pele anormal cerca de duas semanas depois de receber uma dose de reforço da vacina de Covid, como detalhado pelo site Daily Star.

Após semanas de dor e horas sentadas no pronto-socorro, Michelle pesquisou seus sintomas e afirma que foi diagnosticada erroneamente.

Depois de falar com um amigo, cuja mãe supostamente teve as mesmas reações, Michelle se auto-diagnosticou com Dermatomiosite (DM).

Depois de uma consulta, ela afirma que seu médico não estava ciente do DM e agora a está enviando para uma biópsia de pele para confirmar a condição ‘rara’ com um especialista.

Ela disse: “Estou chorando de dor. Não durmo há dias. Me receitaram esteróides, mas toda vez que eu saio isso acontece. É como a pior queimadura de sol que você já imaginou”.

A mulher de 41 anos disse que a condição a fez “parecer que envelheci 20 anos em 3 três dias”. Confira:

