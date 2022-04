Jovem vai parar no hospital por não soltar gases na frente do namorado Reprodução - TikTok

Você já teve vergonha de soltar gases na frente de alguém? Se ficou curioso sobre esta pergunta, o caso da jovem Cara Clarke repercutiu depois que ela revelou como foi parar no hospital devido à tal situação. O caso aconteceu em Louth, na Irlanda.

Em seu vídeo, Cara escreveu inicialmente: “Eu e meu namorado fazendo tudo juntos e confortáveis”. Porém, o que aparentava ser perfeito, teve um desfecho mais complexo e difícil. Na segunda imagem divulgada na gravação, ela aparece deitada em uma cama de hospital afirmando que teria que ser submetida a um procedimento para remover o apêndice, porque prendia os gases frequentemente.

Ao portal Mirror, ela revelou que foi parar no hospital com dores intensas e ressaltou que como sempre prendia os gases, “não achava que estaria lá por isso. Sou muito tranquila [...] fui ao médico com muita dor e ele me encaminhou direto para o hospital. Eu estava com tanta dor que não consegui segurar minhas lágrimas”, explicou.

“No hospital, comecei a culpar meu namorado, porque sempre seguro meus peidos quando ele está por perto. Estamos juntos há dois anos e ainda é assim”

Por fim, após diversas avaliações foi confirmado um quadro de apendicite, então Clarke passou por um procedimento cirúrgico para a remoção e agora está em fase de recuperação.

Veja abaixo o vídeo divulgado no Tik Tok.

Jovem é considerado morto por família, mas polícia descobre que ele estava dormindo

Reprodução - Twitter

Renzo, como se chama um jovem estudante argentino, teve sua história repercutida nas redes sociais, depois que ele foi considerado morto por sua família, mas ao final descobriram que ele só estava dormindo. Vamos entender melhor?

Em sua publicação no Twitter, o jovem explicou que foi viver na cidade de Córdoba para estudar e na noite anterior em que tudo aconteceu pediu que a mãe o contactasse às 8h pois ele iria tomar café da manhã com os amigos.

O grande problema com a jovem

Renzo esqueceu de avisar a mãe que ficou estudando até às 5h e acabou não escutando os despertadores. Então, desesperados com a situação, a família do jovem resolve acionar as autoridades…

