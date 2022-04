Jovem se oferece para fazer trabalho da crush e ela acaba reprovando

O que você faria para conquistar a sua crush? Para quem está curioso sobre este questionamento, um caso compartilhado no Twitter mostra como a boa intenção de um jovem acabou na verdade fazendo com que a situação não terminasse bem. Vamos entender melhor?

Em seu tweet, o usuário @obisponizar_ escreveu: “Eu tenho um amigo que fez um trabalho prático para a crush dele e perguntei como foi”. Na captura de tela, pode-se conferir [em espanhol] a resposta que diz que a estudante tirou 2, seguido do texto em que ele pergunta o que fazer.

tengo un amigo que le hizo un trabajo práctico a la que le gusta

le pregunté cómo le fue pic.twitter.com/jHFyRvoiYG — Facundo🇦🇷 (@Obisponizar_) April 7, 2022

Diante da situação, o amigo o orienta a pedir desculpas, mas o jovem apaixonado diz que foi bloqueado e ressalta a reação de descontentamento que a sua crush teve ao receber a atividade.

O desfecho da história do jovem

Embora seu amigo tenha dito achar estranho o fato do jovem ter mandado um e-mail para se desculpar, a ação teve seus efeitos, uma vez que a “pretende” acabou desbloqueando-o e aceitando a proposta de que ele fizesse sua atividade de recuperação, se houvesse.

