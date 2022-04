Uma enfermeira que foi vista esbofeteando e chutando um idoso que lutava contra a demência fugiu do Reino Unido antes que a polícia pudesse prendê-la.

Lohan Monalisa Maria foi demitida após uma investigação do órgão regulador do Conselho de Enfermagem e Obstetrícia (NMC), após o ataque “repugnante” em uma casa de repouso.

Um assistente de saúde (ACS) na casa assistiu Monalisa Maria realizar seu ataque ao homem, como detalhado pelo site The Mirror.

Em uma declaração de testemunha disse: “Eu testemunhei Lohan dar um tapa no lado da cabeça do residente em várias ocasiões”.

Enfermeira esbofetea e chutou paciente com demência antes de fugir da polícia

Outra funcionária, que também testemunhou as agressões, disse que ficou “indignada” com o que viu.

Os funcionários também s se lembraram da enfermeira chutando o residente em suas nádegas para forçá-lo a ir para seu quarto.

De acordo com uma decisão escrita informa: “Atualmente, há uma investigação policial em andamento sobre as alegações de abuso.

Ainda de acordo com as informações, uma porta-voz da polícia de Merseyside confirmou que uma “suspeita foi identificada” após alegações de agressão e “circulou como procurada”, mas que nenhuma prisão foi feita.

Com informações do site The Mirror