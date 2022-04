Ela terminou um relacionamento após ser humilhada pela sogra em um aeroporto

Uma mulher se viu em uma situação delicada quando foi humilhada por sua sogra enquanto se preparava para embarcar em um voo de férias com a família de seu namorado.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou o Reddit para desabafar sobre sua situação e contar o ocorrido.

Segundo seu relato, realizado de forma anônima, nunca foi segredo o fato de que sua sogra não gostava dela. A mulher, a qual a jovem identificou como Becky, já havia realizado diversos comentários sobre a profissão de seus pais e depreciava a escolha da jovem em atuar como enfermeira.

A situação se agravou quando a família decidiu sair de férias e a jovem acompanhou seu namorado. No aeroporto, antes de embarcar, a mulher revelou ter comprado passagens de primeira classe para todos, menos para a namorada de seu filho.

“Ela me disse que eu já estava acostumada a viajar na classe econômica e que ela tinha essa passagem gratuita, então eu deveria ser grata por ter a oportunidade de ir no passeio. Todos fizeram o check-in expresso e me deixaram na fila, onde tive tempo de processar o que estava acontecendo

Ela terminou o relacionamento no aeroporto

Sentindo-se humilhada, a jovem aguardou na fila para despachar a bagagem onde descobriu que ainda precisaria pagar uma taxa para fazer isso.

“Meu namorado na época nunca me ajudou ou me defendeu enquanto tudo estava acontecendo. Me segurei para não chorar enquanto estava na fila. Quando estava quase pagando a taxa, não aguentei e comecei a chorar quando olhei para a expressão de ‘superioridade’ no rosto da mãe dele”, conta a jovem.

Ela explica que foi amparada pela funcionária da companhia aérea, que a ajudou a pegar sua bagagem e a acomodou em um local mais tranquilo no aeroporto para se acalmar.

“Eu comecei a falar com meu namorado ali mesmo sobre a forma como a mãe dele estava me tratando e fiz questão de dizer a mãe dele, na frente de todo mundo, a pessoa péssima que ela é”.

Desde aquele dia ela recebe diversas ligações de seu ex a questionando sobre a forma como agiu com sua mãe e afirmando que ela fez todos desperdiçaram tempo e dinheiro com a situação. Essa afirmação a fez se questionar sobre sua atitude.

Ela logo foi amparada pelos outros usuários do Reddit que a acolheram e ajudaram a ver que está certa. “A funcionária estava certa, se você tivesse embarcado as coisas teriam sido piores e você seria destratada durante todas as férias”.

“Você está para baixo agora, mas no futuro poderá encontrar alguém melhor do que uma ‘múmia’ covarde e sua família sem noção”, finalizou outro.