Após paralisia facial, atriz pornô faz novo procedimento estético: “Os haters são minha motivação”

Entrando na trend das influenciadoras, a atriz pornô argentina e modelo do OnlyFans Sabrina Sabrok realizou um novo procedimento estético: “foxy eyes”, que trata-se de um levantamento dos músculos da pálpebra para que o olhar pareça mais rejuvenescido.

Seu cirurgião plástico, o médico Alexis Mujica explicou que era algo simples de fazer, mas também era preciso colocar botox na modelo, para evitar que as linhas de expressão ficassem marcadas e sua testa ficasse completamente lisa.

“O rosto dela agora está muito bonito, ela parece muito mais jovem, mais atraente e obviamente a maquiagem sempre ajuda, mas sem maquiagem ela já fica muito mais bonita”, explicou o médico.

Recentemente, no início deste ano, Sabrina sofreu uma paralisia facial ocasionada por uma aplicação de toxina botulínica em excesso. O médico Alexis Mujica explicou ao portal El Capitalino que isso aconteceu porque eles fizeram um procedimento de forma equivocada e acabaram tocando em um nervo que não deveriam, mas felizmente ela conseguiu recuperar sua mobilidade no rosto.

“É que já que eu também sou crescida, bem, então se eu tiver que fazer coisas para mim, certo? Eu já tenho 51 anos, então se eu tiver que fazer coisas o tempo todo. Se tenho que cuidar de mim, mais do que por obsessão, é por isso”, disse Sabrina.

De acordo com informações do El Capitalino, o resultado do “foxy eyes” dura cerca de dois a três anos e como em todos os procedimentos estéticos, há riscos envolvidos, porém não são tão graves, pois há apenas possibilidades de hematomas, mas nada relacionado à paralisia facial.