Tatuadora revela tatuagens que sempre se recusa a fazer

Uma tatuadora viralizou no TikTok depois de compartilhar com os demais usuários quais os tipos de tatuagem que ela se recusa a fazer.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, Katie Baker gravou um vídeo contando sobre os pedidos de tatuagem que sempre recebe, e que sempre se recusa a fazer.

Ao todo, já foram mais de 380 mil visualizações em seu vídeo e diversos comentários de usuários que se identificaram com as situações apresentadas por ela.

Na gravação ela se passa por tipos de clientes que costuma receber no estúdio e que estão procurando por um tatuador. No primeiro caso, ela interpreta um jovem que acabou de completar seus 18 anos e já pode, legalmente, fazer uma tatuagem.

“Tenho 18 anos, essa será minha primeira tatuagem e quero que você faça o desenho de um facão no meu rosto”, diante do pedido, agora como ela mesma, a tatuadora responde: “Não. Não vou fazer isso. Por favor, arrume um emprego e tenha mais tatuagens antes de voltar e me pedir por essa arte”.

A opinião da tatuadora viralizou na internet

Outra situação encenada pela tatuadora foi uma que, normalmente, gera um grande arrependimento. Interpretando uma mulher ela faz o pedido: “Gostaria de fazer uma tatuagem com o nome do meu namorado. Ele diz que se eu não tatuar o nome dele, ele vai terminar comigo”.

Diante da solicitação, agora como ela mesma, Katie responde: “Não. Eu não tatuo pessoas que estão sendo forçadas ou chantageadas a fazer uma tatuagem”.

Além destas duas situações mais alarmantes, a tatuadora ainda afirma que se recusa a tatuar pessoas que pedem uma tatuagem fazendo referência ao ato de fumar, mesmo quando não fumam, além de pedidos realizados por pessoas que estão “visivelmente sob influência de álcool ou drogas e gostariam de se tatuar”.

Nos comentários diversas pessoas elogiaram a postura da tatuadora e compartilharam suas próprias experiências. “Eu tive um tatuador que se recusou a tatuar o logo da Pringles em mim quando eu tinha 18 anos, gostaria de agradecê-lo por isso”.

“Saber que artistas de verdade fazem isso me deixa mais tranquila. Meu ex tentou me forçar a fazer tatuagens com mensagens racistas quando eu estava com ele”, comentou outra pessoa.