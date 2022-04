Uma onda de teorias surgiu nas redes sociais no último domingo, depois que imagens de uma estranha nuvem apareceu no céu do Alasca, nos Estados Unidos.

Mísseis do Exército e alienígenas são as principais propostas que as pessoas que testemunharam o caso, como detalhado pelo site Meganoticias.

É que a estranha formação se perdeu atrás da Lazy Mountain, localizada no sul do estado, tinha origem desconhecida.

A preocupação dos moradores da região fez com que a polícia realizasse uma investigação para dar alguma explicação às estranhas imagens. Assim, o Centro de Coordenação de Resgate do Alasca iniciou uma investigação para confirmar se isso poderia ser uma tragédia aérea.

Crédito Nuvem estranha no céu assusta moradores e provoca investigação policial: locais acreditam que são ‘alienígenas’ (Reprodução Redes Sociais)

Depois de fazer as investigações correspondentes, eles divulgaram um comunicado no qual esclarecem que não houve relatos de nenhuma companhia aérea sobre um possível acidente.

“Esta manhã, uma equipe de resgate de helicóptero realizou uma missão ao redor da área de Lazy Mountain e não localizou nada suspeito, nem havia sinais de aviões caídos”, dizia o comunicado.

No mesmo comunicado, relatam que após realizar o sobrevoo no local, foram informados sobre um voo para Nova York que teria uma rota que coincide com a estranha nuvem.

“Acreditamos que as imagens e vídeos mostram o rastro do avião combinado com o nascer do sol, o que teria produzido o fenômeno espetacular”, acrescentaram.

Mas mesmo assim, os seguidores da conta do Facebook da Polícia do Alasca questionam as informações oficiais fornecidas e continuam postulando que este seria um evento muito mais misterioso do que eles querem fazer parecer. Confira:

The Alaska State Troopers and our partners at the Alaska Rescue Coordination Center investigated the Lazy Mountain... Posted by Alaska State Troopers on Thursday, April 7, 2022

Com informações do site Meganoticias