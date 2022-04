Noiva proíbe convidados de convidarem terceiros para o casamento e causa briga

Uma noiva causou uma grande confusão em sua família depois que decidiu proibir seus convidados de trazerem um acompanhante para a celebração.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva desabafou no Reddit depois que sua decisão acabou gerando uma grande briga na família.

Em seu relato ela explica que proibiu os convidados de levarem terceiros ao casamento. As exceções são para acompanhantes previamente solicitados a ela e a seu noivo. Desta forma, “somente as pessoas mencionadas nos convites” estão autorizadas a comparecer na celebração.

Tornando a regra ainda mais polêmica, ela disse abertamente que essa decisão não é só para namorados ou amigos, mas também para “noivos e casados” que não sejam conhecidos do casal. Desta forma, eles deverão deixar seus cônjuges de lado por um dia.

“Vou me casar e, como todas as outras noivas, também tenho minhas preferências para que meu casamento corra tranquilamente. Uma delas é de não permitir acompanhantes, apenas as pessoas citadas nos convites serão permitidas”.

Ela listou uma série de critérios para permitir acompanhantes

Para comunicar sua decisão de forma clara aos convidados, ela listou os critérios que definem quem poderá, ou não, ser convidado.

“Os critérios são: tanto eu quanto meu noivo deveremos conhecer o acompanhante, se somente um de nós conhece, ele não será convidado; se você e seu parceiro já foram jantar com nós dois, ele será convidado; se seu acompanhante fosse ser convidado independente de ser seu acompanhante, ele será convidado”, explica.

“Quem atender a este critério, poderá trazer seus parceiros, caso contrário, não tragam. Simples. Sabemos que pode parecer algo duro, mas são as regras que estabelecemos para podermos ficar mais confortáveis”, relata a noiva.

No entanto, seus amigos e familiares não aceitaram muito bem sua solicitação, com alguns se recusando a comparecer.

“Várias pessoas se recusaram a comparecer por conta disso, uma delas é meu primo que está noivo há 1 ano e somente eu a conheço, meu noivo não faz ideia de quem é e eu também não a convidaria se não fosse a noiva do meu primo. Disse a ele que estou chateada por ele não vir e que casais deveriam poder passar algumas horas separados. Ele disse que estou sendo desrespeitosa”.

Para os usuários do Reddit, ela realmente passou dos limites. “Embora seja seu casamento e suas regras, as pessoas também tem a possibilidade de aceitar ou não essas regras. Seu casamento significa muito para você, mas não é a mesma coisa para todas as pessoas”.