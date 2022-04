Jovem é considerado morto por família, mas polícia descobre que ele estava dormindo

Renzo, como se chama um jovem estudante argentino, teve sua história repercutida nas redes sociais, depois que ele foi considerado morto por sua família, mas ao final descobriram que ele só estava dormindo. Vamos entender melhor?

Em sua publicação no Twitter, o jovem explicou que foi viver na cidade de Córdoba para estudar e na noite anterior em que tudo aconteceu pediu que a mãe o contactasse às 8h pois ele iria tomar café da manhã com os amigos.

Veja também esta notícia: “Não tinha dinheiro para o gás”, diz mãe de jovem que morreu com corpo queimado por álcool

O grande problema com a jovem

Renzo esqueceu de avisar a mãe que ficou estudando até às 5h e acabou não escutando os despertadores. Então, desesperados com a situação, a família do jovem resolve acionar as autoridades acreditando que algo de ruim e até mesmo fatal poderia ter acontecido.

E, mesmo depois que chegaram ao local [os policiais], o estudante não escutou o som da campainha, então os oficiais resolveram invadir a residência.

“A polícia chega na casa e eles chutam a porta, eu ainda não atendi, eles arrombam com algumas brocas e quando entram no meu quarto COM 3 TESTEMUNHAS, eu estava dormindo, pergunto a ele, ‘o que eles estão fazendo aqui?’ e antes de me responder a polícia comunica: ‘O INDIVÍDUO ESTÁ VIVO EM CASA’”, escreveu em um de seus tweets.

llega la policia al domicilio y patean la puerta, yo seguia sin atender, la rompen con unos taladros y cuando entran a mi piezaaa CON 3 TESTIGOS, yo estaba durmiendo, le pregunto, que hacen aca? y antes de responderme el policia comunica EL INDIVIDUO ESTA CON VIDA EN EL DOMICILIO — bumbula (@Renzo_Alessio1) April 5, 2022

Por fim, Renzo diz que ao revisar seu celular encontrou 124 chamadas perdidas e ressaltou que já eram às 12h, então, a polícia deixa o local e chega a família. “FOI A MELHOR ANEDOTA DOS MEUS 3 MESES DE MORAR SOZINHO. Moral: não me dê por morto”, finalizou.

+ LEIA TAMBÉM ESTAS NOTÍCIAS