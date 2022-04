Influenciadora viciada em cirurgia plástica já gastou mais de R$ 300 mil reais

Uma mulher de 33 anos, que se considera uma “barbie humana”, é uma influenciadora australiana que admitiu já ter gasto milhares de dólares em cirurgias plásticas )implantes de silicone, entre outras procedimentos). Agora, a influenciadora pretende levar sua transformação ao extremo.

A enfermeira de Melbourne Tara Jayne McConachy, 33, disse ao jornal britânico The Sun que “adora seu estilo de boneca de plástico”, no qual já investiu US$ 71 mil, cerca de R$ 330 mil reais, e que o próximo passo será grande: retirar as costelas.

O autoproclamado “amor pela cirurgia” de Tara a levou a viajar pelo mundo em busca de seu visual perfeito. Suas viagens foram em parte por opção e em parte por obrigação, já que ela está proibida de fazer cirurgia na Austrália devido ao número excessivo de cirurgias a que foi submetido, então ele precisa ir a clínicas internacionais.

Tara diz que “perdeu a conta de quantos produtos” injetou em seus lábios, mas sempre faz retoques regulares para mantê-los “bonitos e grandes”. Recentemente, ela causou alvoroço em uma praia de Victoria, na Austrália, ao aparecer de biquíni, mas diz que isso não a incomoda.

Sua cintura já é pequena, mas a mulher confessou recentemente que está pensando em tirar as costelas para ter “uma cintura mais fina”. Para a maioria das pessoas isso parece extremo, mas a influenciadora se diz “animada” com a possibilidade de fazer uma cirurgia tão invasiva.

“Não há limites para mim quando se trata de cirurgia plástica. É incrivelmente viciante e eu já quero seios maiores!” ela disse ao The Sun a mulher, que reconheceu se sentir “empoderada” graças às operações.

Ela admitiu ao The Sun ainda que, se consegue realmente conseguir um médico que aceite retirar suas costelas, o próximo passo será uma cirurgia para a mudança da cor dos olhos e levantamento de sobrancelha.