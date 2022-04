Homem desafia internautas com uma ‘tatuagem secreta’ em seu rosto

Um homem apaixonado por tatuagens e modificações corporais desafiou os internautas. Ele diz ter certeza de que as pessoas não conseguirão localizar uma “tatuagem secreta” feita recentemente em seu rosto.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, o homem publicou uma imagem no Reddit onde aparece olhando diretamente para a câmera enquanto apoia uma de suas mãos no queixo. Ele então desafia os demais usuários da plataforma a identificarem uma “tatuagem secreta” em seu rosto.

Ele desafiou as pessoas ao dizer que tem uma tatuagem secreta no rosto. (Reprodução / Reddit)

Enquanto grande parte das suas tatuagens se destacam, chega a ser preciso olhar de forma atenta para identificar que os olhos, aparentemente abertos, na verdade são também uma tatuagem no rosto do homem.

Apesar de quase passar desapercebida, a tatuagem se tornou um grande alvo de críticas por parte dos demais usuários do Reddit.

Ele tatuou uma versão desenhada de seus olhos

Com uma versão tatuada de seus olhos nas pálpebras, a foto publicada pelo homem chamou atenção, mas nem todos os comentários foram elogiando o desenho ou a similaridade dele com olhos humanos reais.

“Deve ser um dos piores lugares de cicatrização que eu posso imaginar”, escreveu um usuário.

“Esse cara definitivamente tem algumas tatuagens que não são muito boas, mas se você está falando de forma específica sobre as tatuagens feitas nas pálpebras dele, então está de parabéns. Eu levei quase 1 minuto para conseguir perceber que não eram os olhos, mas sim uma tatuagem”, comentou outro, que logo recebeu um complemento.

“Concordo, enquanto eu pensava que tinha algo de diferente nos olhos eu primeiro imaginei que fossem lentes de contato ou alguma coisa do tipo. Também levei quase 1 minuto para perceber que é uma tatuagem”.

“Por um breve momento eu pensei que eram olhos de verdade, mas então comecei a me questionar sobre o que há de errado com os olhos desse cara”, disse outro usuário.

“Eles são tão ruins que as pupilas estão com tamanhos diferentes os formatos são estranhos”, finalizou outro.