Em caso chocante, homem quase perde pênis após nó de pelos cortar a circulação sanguínea

Em um caso chocante, um australiano quase perdeu parte de seu pênis após um nó de pelos cortar a circulação sanguínea.

“Descrevemos um caso incomum em um adulto”, dizia o estudo da Urology Case Reports detalhando a asfixia peniana, como detalhado pelo site New York Post.

Ele sofria especificamente da síndrome do torniquete capilar, na qual o cabelo ou fio fica firmemente emaranhado ao redor dos genitais, dedos e outras extremidades.

O homem, de 57 anos, que supostamente não era circuncidado, relatou a um médico depois de sofrer dores extremas e inchaço de sua glande - o termo científico para a ponta do pênis - por duas semanas.

Depois que os medicamentos não aliviaram sua agonia, o paciente foi encaminhado a um hospital. Lá, um exame revelou que a fonte de sua dor era um “torniquete de cabelo complexo” que circundava horrivelmente a área sob a glande.

O torniquete era tão constritivo que comprimiu o membro até 1 centímetro de diâmetro. Também “dividiu completamente” sua uretra, de acordo com o estudo.

Segundo o site, especialistas acreditam que o estranho caso foi causado pelo homem que deixou de limpar a região adequadamente.

Temendo danos irreparáveis ao pênis do homem, os médicos cortaram o cabelo obstrutivo e se prepararam para realizar uma operação para salvar o tecido restante. Eles então informaram ao paciente que ele poderia perder parte de seu membro se as feridas não cicatrizassem adequadamente.

Alarmado com o possível efeito colateral, o paciente perturbado fugiu do hospital - e os médicos não conseguiram alcançá-lo.

Felizmente, o paciente voltou ao hospital dois dias depois, por vontade própria. Ao todo, ele acabou voltando e saindo um total de quatro vezes, com os médicos obrigados a reparar os danos sofridos a cada vez.

Ainda de acordo com as informações, apesar da falta de cooperação, os médicos conseguiram reparar a uretra.

Com informações do site New York Post