Brincadeira de adolescentes com armas de fogo acaba com um morto

Dois amigos, ambos com 17 anos, faziam mais uma brincadeira tipicamente irresponsável de adolescente quando um erro acabou em tragédia na última sexta-feira, na Flórida, nos Estados Unidos.

Os jovens tiveram acesso a uma arma e um colete a prova de balas e resolveram testar suas respectivas coragens. Um deles vestia o colete e recebia um tiro, depois o outro, em uma espécie de rodízio ‘de tiros’.

Mas em um dos rodízios, Joshua Vining disparou contra Christopher Leroy Broad Jr. antes dele ter vestido o colete completamente, e o tiro acertou exatamente o local que estava desprotegido, na altura do peito

De acordo com a polícia, quando chegaram ao local o autor do disparo tentava fazer manobras de ressuscitação cardiorrespiratória no amigo. O adolescente foi socorrido às pressas e levado ao hospital, mas morreu pouco depois de dar entrada.

A polícia foi acionada e prendeu o adolescente por homicídio culposo. Um terceiro garoto foi preso também. Colton Whitler é acusado de mentir para a polícia durante as investigações. De acordo com a polícia, ambos responderão pelo crime como adultos.

Eles pagaram fiança, de US$ 30 mil para Vining e de US$ 1 mil para Colton, e devem responder ao crime em liberdade.

O condado de Belleview, onde ocorreu o crime, fica a pouco mais de 100 km de Orlando.

TIROTEIO EM NY

Cinco pessoas foram feridas em um tiroteio na estação do metrô de Sunset Park, em Nova York, na manhã desta terça-feira.

Segundo explica o portal Publimetro Colômbia, autoridades afirmaram que além do ataque armado, havia no local artefatos explosivos ainda não detonados. Todo o quarteirão foi interditado pela polícia, que busca os atiradores e os supostos explosivos. A população foi orientada a não usar a estação e todo o trânsito fpoi desviado.