Sogra se recusa a aceitar que será avó de uma menina

Uma mãe ficou extremamente chateada depois de descobrir que sua sogras não aceita o fato de que será avó de uma menina e segue se referindo ao bebê como um menino.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher buscou apoio no Reddit onde compartilhou suas angústias com os demais usuários da plataforma.

Recentemente a mulher e seu marido descobriram que serão pais de uma menina. A informação foi confirmada pelos médicos durante um exame de rotina e os dois ficaram encantados com a descoberta. No entanto, a família de seu marido não gostou da notícia.

Em seu relato, realizado de forma anônima, ela conta que sua sogra teria “feito orações e rituais” para que o bebê, que será seu primeiro neto, fosse um menino. Desta forma eles poderiam dar à criança o nome de seu falecido marido.

Ao descobrir que seria pai de uma menina, seu marido ficou emocionado, mas precisou desligar o telefone para “se esconder” de sua família.

A sogra deu um chá de bebê para comemorar a chegada de um menino

Segundo ela, ao chegar para o chá de bebê promovido por sua sogra e cunhada, ela se surpreendeu ao ver toda a decoração feita em tons de azul.

“Quando cheguei eu vi balões azuis, bolo azul com o nome e fotos do meu sogro espalhadas ao redor da mesa. Fiquei tão confusa que precisei me sentar. Segundo minha cunhada, eles tinham ‘esperanças’ de que o médico estivesse enganado e o bebê fosse um menino”.

Diante da situação, a mulher decidiu deixar a festa e pediu a todos que parassem de tratar sua filha “como se ela fosse indesejada”, fato que fez com que seu marido ficasse extremamente furioso e a acusasse de insultar sua família.

Rapidamente as pessoas no Reddit saíram em defesa da mulher e a alertaram para o comportamento de seu marido: “O fato de seu marido apoiar tudo isso é um grande sinal de alerta”.