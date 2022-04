Pais abandonam criança de 4 anos na rua porque ‘ele não parava de tossir e não podiam dormir’

Um fato ocorrido recentemente na Venezuela, repercutiu internacionalmente depois que pais de uma criança de 4 anos a colocaram na rua por um motivo insólito: o menor não parava de tossir, o que supostamente estaria atrapalhando o sono do casal.

Atenção: o texto a seguir pode conter detalhes claros de violência, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Segundo explica o portal Publimetro, vizinhos denunciaram os progenitores uma vez que a criança foi encontrada no horário da madrugada, chorando em plena via pública. Ele estava vestindo apenas roupa íntima no momento em que foi localizado.

#Guárico || Echaron a dormir a su hijo de 4 años a la calle porque tosía mucho.

Luis Arturo Acevedo Gámez (38) y Génesis Brito Hernández (26) sacaron en la madrugada a su hijo de la casa ubicada en El Palmar 3, Valle de la Pascua, porque el niño tenía tos y no los dejaba dormir. pic.twitter.com/gpab43ePDA — @SegoviaBastidas (@SegoviaBastidas) April 7, 2022

Diante da situação, a polícia iniciou uma investigação e determinou previamente que a irmã da criança, de 9 anos, também poderia ser vítima de maltrato infantil.

Você pode se interessar: Sogra se recusa a aceitar que será avó de uma menina

Por fim, após os fatos serem avaliados, foi determinada a detenção de ambos, que já se encontram à disposição da justiça.

Veja abaixo uma reportagem [em espanhol] com mais detalhes do caso. (Se não conseguir visualizá-la, basta que acesse o link).

#BuenosDíasVPItv | Regiones de Venezuela: En el estado Guárico, padres de un menor de cuatro años fueron detenidos por presunto maltrato infantil. #5Abr



Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/F3U9rGF64b pic.twitter.com/xo38F6nE7U — VPItv (@VPITV) April 5, 2022

“Não tinha dinheiro para o gás”, diz mãe de jovem que morreu com corpo queimado por álcool

Jovem não tinha dinheiro para comprar gás Reprodução

A jovem Angélica Rodrigues, de 26 anos, de Santos, cidade litorânea do estado de São Paulo, morreu depois de conseguir uma transferência de hospital. Ela havia sofrido um acidente doméstico que deixou 85% de seu corpo queimado.

De acordo com informações, a jovem ficou internada no Hospital Municipal l (conhecido antigamente como Crei) durante vários dias e após a insistência da família, conseguiram uma transferência para um centro médico na capital paulista, porém ela acabou não resistindo.

Thamires da Silva, de 22 anos, que é tia Angélica, alegou negligência com o caso da sobrinha. “Em São Vicente não tinha hospital…

Confira o restante da notícia clicando aqui!