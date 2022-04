Noiva decide que sua gata será a florista do casamento e causa uma briga na família

Uma noiva está sendo criticada pela irmã após decidir que sua sobrinha não será convidada como florista em seu casamento. Apesar de não ter um relacionamento próximo com a irmã, sua decisão causou uma grande briga na família, pois eles assumiram que um dos três sobrinhos da mulher teria esse papel na cerimônia.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva procurou o Reddit para compartilhar sua situação e pedir a opinião dos demais usuários da plataforma.

De forma anônima ela escreveu: “Nós vamos nos casar em maio e nosso casamento foi um presente de meus sogros, que são ricos. Minha irmã e eu sempre fomos próximas, mas ela se distanciou quando comecei a namorar meu noivo dizendo que eu estava ficando esnobe por conta do meu ‘novo estilo de vida’ e que isso seria o melhor para ela”.

“Em dezembro, quando anunciei meu noivado, todos me parabenizaram menos minha irmã. Há 2 meses fui com meus pais, noivo e sogros ver o local do casamento e tive a ideia de que minha gata fosse a florista do casamento, desde então começamos a praticar a caminhada dela pelo corredor”.

No entanto, apesar de seus familiares mais próximos terem aprovado a ideia, a irmã da noiva não teve a mesma reação.

Ela causou uma grande briga ao descobrir

Continuando seu relato, a noiva explica que recentemente recebeu uma ligação da irmã para falar sobre seu casamento, em específico sobre uma de suas filhas ser a florista da ocasião.

“Ela tem três filhos e deu a ideia da mais velha ser a florista, e eu disse a ela que minha gata seria a florista. Ela ficou chocada e perguntou porque eu não considerei convidar minha sobrinha e eu disse que ela não passou pela minha cabeça ao pensar nisso”.

“Ela ficou falando com eu sou uma péssima irmã, filha e tia e depois desligou na minha cara. Um tempo depois minha família começou a me ligar falando que sou uma idiota”.

Depois da atitude da mulher, ela decidiu retirar o convite de sua irmã e causou ainda mais confusão na família.

Para os usuários do Reddit ela deve se manter firme em sua decisão. “Se você ainda tivesse algum relacionamento com sua sobrinha seria algo a se considerar, agora se sua irmã mal fala com você então duvido que a menina se importe. É só uma questão de ego da sua irmã”.