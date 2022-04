Mulher dá ultimato ao marido: ‘Ou o cachorro, ou eu’

Um homem está sendo obrigado a escolher entre seu cachorro, de 16 meses, e sua esposa depois que a mulher deu a ele um ultimato sobre a presença do animal na casa da família.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, um homem procurou o Reddit para pedir a orientação dos demais usuários após receber um ultimato de sua esposa: ou ele escolhe permanecer casado com ela, ou escolhe manter o cachorro da família.

Em seu relato ele conta que adotou um cachorrinho de 6 meses com a intenção de fazer uma surpresa para suas filhas, de nove e 11 anos. No entanto, sua esposa se mostrou completamente contra a ideia do marido.

“Eu e as crianças o amamos, a mãe deles não. Ele é treinado para ficar dentro de casa. Geralmente aceita ordens fora da guia e responde corretamente aos nossos comandos. No entanto, minha esposa reclama que ele perde pelos, faz barulho à noite e arranha o piso de madeira da nossa casa”, relata.

“Em algumas ocasiões ele late em resposta ao cachorro do nosso vizinho e nos puxa quando estamos passeando e encontramos outros cachorros”.

Para ele e suas filhas, o animal já se tornou parte da família e é completamente amado por eles.

“O cachorro ou eu”

Em seu relato, o homem conta que para ele e suas filhas o cachorrinho é um grande companheiro e parte da família, mas sua esposa o advertiu que ele deverá escolher entre ela e o cachorro.

“Não consigo me ver falando para minhas filhas que vamos ter que colocar o cachorro para adoção porque a mãe delas não aguenta. Nosso casamento é bom, mas agora estou tendo dúvidas. Parece que estamos competindo para ver quem vai se sacrificar, ela por nós ou nós por ela”.

“Ela não está disposta a ajuda e está convencida de que não vai aproveitar a vida se tiver o cachorro em casa, ela ainda afirma que minhas filhas vão ‘ter que superar’ isso”, desabafa o homem.

Antes de terminar sua publicação, o homem ainda afirma que não está pronto para sacrificar o amor que ele, e as filhas, têm pelo animal para ajudar a esposa a se “sentir melhor”.

Para os usuários do Reddit, ele deveria procurar um conselheiro matrimonial pois a situação com o cachorro expõe na verdade problemas no casamento.

“Os problemas com o cachorro são somente um sintoma. Assuma o controle da situação para não precisar doar o animal e garantir a segurança de seus filhos e dele. Procure um aconselhamento sobre seu relacionamento e seja feliz”.