Marido faz comentário rude e não gosta da resposta dada pela esposa

Na esperança de causar uma boa impressão em seus novos colegas de trabalho, um homem decidiu convidá-los para um jantar em sua casa, no entanto, uma “piada” acabou o deixando em uma situação indesejada.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem decidiu convidar seus colegas de emprego para um jantar, mas ao apresentar sua esposa disse que ela era sua “dona de casa”, mesmo sabendo que a mulher também tem um emprego em período integral.

Em um relato publicado no Reddit, a mulher conta: “Meu marido convidou seus novos colegas de trabalho para jantar e quando eles chegaram ele disse: ‘essa é a Sra. Smith, a dona de casa’”.

Diante da apresentação feita pelo marido, ela decidiu que estava na hora de revidar, sem se importar com a presença dos companheiros de trabalho do homem.

Ela revidou na mesma hora

Visivelmente descontente com a apresentação feita pelo marido, ela decidiu não esperar para ter uma conversa sobre o tema, e revidou na mesma hora.

“Eu comecei a rir histericamente e disse: ‘Não querido, eu trabalho em tempo integral SIM e ainda faço o serviço de dona de casa quando estou em casa porque você não pensa em me ajudar com o mínimo’. Seus colegas começaram a me olhar de forma incisiva enquanto ele tentava rir e mudar de assunto”, conta.

No entanto, as coisas pioraram após o jantar quando o homem decidiu tirar satisfação com sua esposa: “Ele explodiu e disse que o envergonhei rindo como uma doida e depois fazendo aquele tipo de comentário na frente de seus novos colegas de trabalho. Eu disse a ele que era errado mentir sobre minha ocupação e omitir minha formação e meu trabalho, para começar”.

Para os usuários do Reddit, ela fez bem em não esconder sua opinião. “Homens que diminuem suas parceiras para parecerem melhor do que realmente são, são nojentos. Ele só se importou com o constrangimento dele e não com o seu”, disse uma pessoa.