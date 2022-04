Mãe se diverte ao ver imagens da filha em poses inusitadas durante ultrassom

Uma mãe está completamente convencida de que sua filha será uma menina de personalidade forte desde os primeiros dia de vida. Segundo ela, o fato da bebê ter sido flagrada mostrando o dedo do meio durante dois exames seguidos é uma prova de que ela dará trabalho.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Ang Slater está se divertindo com as poses inusitadas de sua filha nos exames de ultrassom. A bebê foi flagrada mostrando o dedo do meio durante duas ocasiões diferentes.

A primeira imagem, registrada em 11 de março quando Ang estava com idade gestacional aproximada de 25 semanas, mostra a bebê levantando o dedo médio e, em outra imagem, fazendo o sinal de “V’ com dois dedos da mão levantados.

Segundo Ang, a segunda imagem pode ter sido um pedido de “paz e desculpas” por expulsar a ela e a técnica do ultrassom nas imagens anteriores. Ela ainda acredita que a expressividade da filha poderá se refletir na personalidade da criança após o nascimento.

“Eu posso ter o bebê mais atrevido de todos os tempos se ela estiver fazendo isso no útero. Ela realmente chegou a nos ‘dar o dedo do meio’ em ambas as mãos, e no final do exame fez o sinal da paz”.

Ela se assustou com a expressividade da filha

Segundo Ang, a situação toda foi inesperada e engraçada. “Eu comecei a rir no instante em que ela levantou o dedo do meio, porque eu tenho atitudes parecidas e pensei ‘ok, ela é como eu então teremos problemas’. Admito que estou um pouco nervosa. Acho que ela vai ser parecida comigo e isso me assusta um pouco”.

“Eu também enlouqueci quando ela fez o sinal de ‘paz’, foi algo como ‘ok, te tirei do sério, mas tá tudo bem’”, conta a mãe.

A bebê, que é a primeira filha de Ang, foi resultado de um intenso tratamento para fertilidade. Para a mãe, seu caráter atrevido, já visto desde o útero, é algo que pode facilmente simbolizar tudo pelo que as duas passaram.

“Não acreditei quando vi que o teste deu positivo. Literalmente fiz ao menos 30 testes e continuei sem acreditar. Eu ainda não consigo acreditar em tudo isso”, afirma a jovem mãe.