“Não é grátis”: Funcionários denunciam chefe por cobrança para beber água

Já pensou ser cobrado para poder beber a água em seu local de trabalho? Se acha esta situação bastante improvável, esta foi uma denúncia feita no site Reddit por um dos funcionários de um empreendimento que revelou a mensagem inusitada a qual encontraram.

De acordo com o relatado, eles chegaram ao local e foram surpreendidos pelo texto impresso e que estava colado em um bebedouro. A mensagem estabelecia um valor fixo mensal para que os colaboradores pudessem consumir água.

A mensagem encontrada pelos funcionários

Em linhas gerais, o texto em inglês dizia o seguinte [veja abaixo a tradução]:

“Olá, bebedor de água. Se você quiser desfrutar desta deliciosa água de nascente da Polônia, entre em contato com Sandra ou Michelle para se inscrever no grande Water Club. [...] Esta água não é gratuita. Atualmente, os membros desfrutam de recargas ilimitadas por U$ 5 por mês”

Em reais, a tarifa estipulada equivale a R$ 23,50 mensais, câmbio de 10-04-2022, às 8h32, horário de Brasília.

Funcionários denunciam chefe por cobrança para beber água Reprodução

Por fim, como era de se esperar, a publicação recebeu diversos comentários, a maioria criticando a mensagem e a cobrança.

Não foram revelados detalhes sobre o local em que fato ocorreu, mas as imagens demonstram o acontecido.

E você, o que achou da cobrança?

