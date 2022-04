Modelo do OnlyFans faz cirurgia no cérebro e continua enviando nudes aos seguidores direto do hospital

Uma modelo do OnlyFans australiana deixou claro que não iria deixar de trabalhar somente porque estava hospitalizada após uma cirurgia. Ruby May continuou a postar fotos direto do quarto de hospital logo após a cirurgia na cabeça no início de março. Sua página OnlyFans teve conteúdo ininterrupto durante os cinco dias em que ela esteve hospitalizada.

“Não consigo parar de trabalhar e tirei fotos na cama do hospital no dia seguinte à cirurgia”, disse o jovem de 25 anos que mora em Sydney ao Jam Press.

Há alguns meses, Ruby May começou a sofrer de fortes dores de cabeça e tonturas. Depois de ir ao médico, ela foi diagnosticada com uma doença conhecida como “malformação de Chiari”, uma condição rara que ocorre quando uma área do crânio se move e pressiona a coluna dorsal.

A operação não foi barata e ultrapassou os 14 mil dólares (mais de R$ 66 mil reais), mas, felizmente, Ruby May ganhou milhões de dólares graças à sua conta OnlyFans. A modelo também tem uma conta popular no Instagram (@famous4mypersonality) com mais de 420 mil seguidores.

“Foi uma das coisas mais difíceis que já passei, mas sou muito grata por ter um trabalho bem remunerado e flexibilidade para poder fazer isso”, disse ela ao Jam Press.

A mulher garantiu que estava com um pouco de medo de ir ao centro cirúrgico, mas agradece as dores de cabeça que lhe permitiram descobrir a doença. Segundo ela, seus fãs “estavam preocupados” com seu bem-estar. Para May, seus seguidores “são como seus amigos”.

“Eles adoraram meus nudes, mas me disseram que eu precisava fazer uma pausa no trabalho. Simplesmente não parece trabalho quando você ama o que faz”, disse a modelo.