Madrinha de casamento exige que a noiva compre outro vestido para ela

Uma noiva se viu em uma situação complicada depois que uma de suas madrinhas a acusou de envergonhá-la pois o vestido que deverá usar no casamento não serve mais.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva foi até o Reddit para contar sobre sua situação e pedir o apoio dos demais usuários.

Ela explica que em 2019 decidiu comprar os vestidos para suas três madrinhas e que originalmente o casamento seria em 2020. No entanto, com a pandemia, a cerimônia foi adiada para 2022 e uma das madrinhas teve problemas com sua roupa.

“Entre 2019, quando comprei os vestidos, e agora, uma das minhas madrinhas, Jane, teve um ganho de peso significativo. Em 2021 ela começou a se exercitar para voltar ao peso de antes, mas ainda assim não foi o suficiente. Ela então veio até mim e disse que não cabia mais em seu vestido e que precisava de um maior”, explica a noiva.

Segundo seu relato, a noiva conta que Jane levou o vestido de volta a loja, mas por estar em oferta o valor de venda dele caiu drasticamente. Diante disso, ela se dispôs a ajudar a madrinha com uma parte do valor para comprar um novo vestido.

“Ela ficou chateada e disse que não era sua culpa ter ganho peso durante a pandemia e afirmou que eu, como noiva, devo pagar um vestido novo.

A madrinha a acusou de ser uma ‘noiva neurótica’

Diante da situação, a noiva explicou para sua amiga que ela não precisava comprar um vestido igual aquele ou que fosse caro. A roupa precisava apenas seguir um estilo parecido e ela estava disposta a ajudá-la a encontrar um vestido que coubesse em seu orçamento.

“Ela disse que não pode comprar um vestido novo e que eu tenho que pagar pelo vestido dela ou então ela não irá ao casamento. Eu disse que não posso pagar um valor mais alto do que o que estava oferecendo e que se fosse o caso entenderia ela não poder ser uma madrinha, mas que a queria lá como convidada”.

“Ela chorou e me chamou de mão de vaca por não comprar um vestido novo sendo que já paguei o de todo mundo. Isso me chateou e acabei falando que se ela não quisesse comprar um vestido novo suas opções eram não ir ou encontrar uma forma de caber no vestido antigo”, relata a noiva que, mais tarde, soube que a amiga distorceu a história.

“Ela disse a todos que eu falei que se ela não perdesse peso eu a expulsaria do altar. Felizmente eu já tinha avisado a eles, mas agora estou sendo pressionada a comprar um novo vestido”.

Para os usuários do Reddit, a noiva está em seu direito. “Você deu soluções e opções. Ela não tem porque dizer isso”.

“Eu estive em alguns casamentos e nunca fiz a noiva comprar nossos vestidos, você foi extremamente generosa e ainda deu a ela outras opções”, finalizou outro usuário.