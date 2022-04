Um candidato a emprego ficou horrorizado depois de enviar por engano seus resultados de teste de DST em vez de uma carta de apresentação profissional enquanto se candidatava ao seu cargo de ‘sonho’.

Sem surpresa, a confusão levou a uma rejeição imediata da empresa.

Jacques Paul afirma ter passado horas preenchendo cuidadosamente um formulário de inscrição para uma posição de marketing digital em uma das ‘quatro grandes’ empresas de consultoria, certificando-se de revisá-lo em busca de erros de ortografia.

Infelizmente, seus esforços diligentes foram em vão, como detalhado pelo site The Mirror.

Assim que o jovem de 27 anos enviou sua inscrição, percebeu que ele havia enviado seus resultados de DST para seu possível empregador, deixando-o compreensivelmente “assustado”.

Começando a entrar em pânico, Jacques Paul percebeu que não seria capaz de retirar as informações muito pessoais sem retirar sua inscrição, o que significava que ele teria que explicar seu contratempo embaraçoso ao recrutador.

Ao invés de enviar currículo, homem manda um seus exames mais íntimos para vaga de trabalho

Ele acredita que o empregador terá simplesmente assumido que ele estava apresentando resultados deliberadamente como uma forma de mostrar “aqui está outra coisa boa sobre mim - eu não tenho nenhuma DST”.

Felizmente, Jacques, de Haringey, Londres, desde então encontrou outro emprego e agora compartilhou sua história como uma forma de ‘desestigmatizar erros’, com a esperança adicional de abordar o estigma em torno da saúde sexual.

Ainda de acordo com as informações, desde então, o vídeo de Jacques registrou mais de 1,1 milhão de visualizações e 100 mil curtidas no TikTok.

Crédito (Reprodução TikTok)

Com informações do site The Mirror