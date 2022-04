Mãe afirma que filho de 3 anos foi sequestrado por ‘duende’; não é a primeira vez

Um caso inusitado foi registrado recentemente na cidade de Corrientes, na Argentina, depois que uma criança de 3 anos desapareceu e a mãe do menino afirmou que ele teria sido sequestrado por um duende.

Em entrevista, a mãe do menor, cuja identidade não foi revelada, compartilhou detalhes de como tudo começou e das mais de 3 horas de desespero que viveu até encontrar a criança novamente. Veja a seguir o que ela disse:

“Ele estava vestido com a capa do Capitão América e me disse que iria procurar o personagem dos quadrinhos. [...] Não tinha aula e eu sabia que estava a caminho da minha irmã, mas ele nunca chegou lá. Vivemos tempos desesperadores”

A busca pelo filho e as suspeitas de vizinhos

Como não chegou na casa da irmã, a mulher acionou a polícia que depois de aproximadamente 3 horas de procura, a contactou e afirmou que o garotinho havia sido encontrado.

Ocurrió en Corrientes. La dueña de un campo rescato al menor en una laguna gracias a los ladridos de alerta de un perro. https://t.co/AVYSDXAeTp — Telefe Rosario (@teleferosario) April 8, 2022

Segundo informações, uma vizinha, que ajudava nas buscas, relatou que o encontrou em uma lagoa depois de ouvir intensos latidos de um cachorro, que tentava de todas as formas salvá-lo, porém sem êxito.

A mãe da criança se disse intrigada com a situação e acredita que há “algo” além disso: “Ele nunca foi muito longe de casa. Ele caminhou quase três quilômetros, atravessou sete cercas de arame e duas montanhas para chegar lá. Encontramos pegadas em ziguezague e isso não é natural”, afirmou.

Por fim, para a mulher e diversos dos vizinhos, o responsável pela desaparição temporária do garotinho seria o duende “El Pomberito”, uma figura da mitologia guarani. Ela reforça que “não é a primeira vez que um menino se perde e é encontrado longe de onde mora”.

