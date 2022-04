Um motorista na Alemanha recebeu uma multa por excesso de velocidade pelo correio recentemente. O veículo do homem teria sido capturado por uma câmera de trânsito excedendo o limite de velocidade estabelecido. Informações são do portal The Dodo.

Com a evidência no registro capturado, era praticamente impossível refutar a infração. Entretanto, havia um detalhe um tanto curioso naquela captura.

A foto estampada no registro não era do homem que recebeu a multa.

Homem fica chocado ao descobrir que seu cachorro foi multado por excesso de velocidade. (Reprodução)

Veja mais: Homem usa ‘colar da vergonha’ para que cachorro não se sinta sozinho

Aparentemente, o pequeno cãozinho branco estaria dirigindo o veículo, apesar de não ser conhecido como ladrão de carros.

Ambos – o cão e o carro – pertenciam ao tio de um usuário do Twitter. O homem ficou chocado ao ver seu animalzinho de estimação receber uma multa por excesso de velocidade.

“Minha primeira reação foi: ‘Isso não pode ser real’”, contou o sobrinho do homem ao The Dodo. “Acho que meu tio ficou surpreso.”

O que houve, de fato?

Mas o que realmente aconteceu? O cachorro teria pego o veículo escondido do dono para dar um passeio?

A história não é bem assim.

Quem dirigia o veículo, na verdade, era o tio do rapaz. O cachorro estava ao lado do homem, mas assim que passaram pela câmera de trânsito, o filhote pulou em seu colo.

Sendo assim, o registro acabou pegando o rosto do cãozinho, intrigando a todos.

“Normalmente, o cachorro usa um cinto de segurança especial”, contou o sobrinho. “Naquele dia, meu tio esqueceu de colocar nele, e o cachorro veio abraçá-lo [enquanto ele estava dirigindo]. A parte engraçada é que ele ficou em seu colo por apenas três segundos.”

Apesar de existir a possibilidade de o homem contestar a multa, usando o argumento de que não havia provas sobre ele ser o culpado, o tio assumiu a responsabilidade mesmo assim.

“Ele pagou [a multa]”, contou o sobrinho. “Mas não posso dizer o que as autoridades pensaram”.