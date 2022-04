Homem é preso depois de fazer isso com ex-namorada que não quis reatar relacionamento Foto ilustrativa - Pixabay

A polícia de Monterrey, no México, deteve recentemente um homem de 46 anos, cuja identidade não foi revelada, após o sujeito atacar a sua ex-companheira que se negou a reatar o relacionamento.

Segundo detalhes do portal Publimetro, o sujeito procurou a mulher na saída de seu trabalho para pedir que ambos voltassem a ter uma relação amorosa, contudo, após ela recusar o pedido, ele jogou tacos — prato típico mexicano — em seu rosto.

Diante da situação, a ex-companheira do sujeito acionou a polícia que por fim determinou a sua prisão e o encaminhou para a delegacia.

Vale esclarecer que meses antes, a justiça havia determinado uma medida protetiva para a mulher, que proibia que o homem se aproximasse, decisão esta que não foi respeitada.

Agora, ele deverá responder na justiça pela agressão e por descumprir a medida antes comunicada.

