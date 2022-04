Chefes são criticados por obrigarem funcionários a procurar substitutos para eles quando não puderem trabalhar

Em fórum famoso na internet, o Reddit, membros se reuniram para responder uma postagem viral direcionada à empregadores. Os chefes teriam forçado funcionários a encontrar colegas substitutos para quando não pudessem ir ao trabalho. Informações são do Newsweek.

De acordo com os usuários, os empregadores queriam que funcionários encontrassem outras pessoas para cobrir seus turnos quando não pudessem trabalhar.

Um deles questionou o porquê de os funcionários que estão doentes ou enfrentando emergências teriam que ser responsáveis por encontrar seus próprios substitutos, ao invés de gerentes e chefes resolverem esse problema.

A postagem viral foi intitulada da seguinte forma: “Você já ligou para fora do trabalho e o gerente está tipo ‘encontre alguém para cobrir seu turno?’”

Outros usuários se direcionaram a gerentes, apontando que essa responsabilidade não deveria ser atribuída a funcionários.

“Você é o gerente”, escreveram. “De onde veio essa tendência de gerentes chamarem a atenção para encontrar cobertura?”

“E se estivermos doentes?”, eles continuaram. “Ou tem uma emergência?”

“Você é o gerente meu cara, gerencie”, concluíram.

Funcionamento perante as normas trabalhistas

Nos Estados Unidos, o Family and Medical Leave Act exige que certos empregadores forneçam até 12 semanas de trabalho com proteção de trabalho para novas mães, aquelas que sofrem de problemas de saúde graves. Isso também inclui as responsáveis por cuidar de alguém com um problema de saúde.

Mesmo com as leis estaduais e municipais exigindo que os empregadores forneçam aos funcionários uma certa quantidade de licença médica não remunerada, não há diretrizes legais para quem é responsável por encontrar cobertura para turnos inesperadamente vagos.

Em uma coluna convidada para o USA Today , Johnny C. Taylor, CEO da Society of Human Resource Management, afirmou que não há uma resposta precisa, mas deixou claro que forçar os funcionários a encontrar seus próprios substitutos de turno é contra-intuitivo.

“Exigir que alguém que não está se sentindo bem ligue para encontrar seu substituto não parece a melhor maneira de garantir que as coisas sejam cobertas no trabalho”, escreveu Taylor.

Relato

Na seção de comentários da postagem, diversos usuários apontaram a responsabilidade de encontrar um substituto como parte da administração.

Em um comentário no post viral, um deles relatou um momento em que seu pedido de férias fora do trabalho foi aprovado, mas depois rescindido sem aviso prévio e substituído por uma advertência por escrito.

“Eu avisei meu chefe com um mês de antecedência que eu estaria fora do estado para meu turno na véspera de Natal. Consegui que meu colega de trabalho se inscrevesse para cobrir esse turno, assinado e aprovado pelo gerente”, escreveram. “[Um] mês depois, estou sendo chamado de manhã de véspera de Natal... [e me disseram] que eu simplesmente não tinha uma ligação, nada.”

“Aparentemente, meu gerente [agendou] meu colega de trabalho para 40 horas já naquela semana e não queria pagar horas extras, então era minha responsabilidade saber disso telepaticamente e encontrar uma nova pessoa para cobrir meu turno”, continuou. “Eu tomei advertência por isso.”