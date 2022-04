Sogra exige teste de DNA por conta da cor dos olhos da neta

Uma mulher está enfurecida depois que sua sogra a acusou de ter traído o marido porque a filha do casal nasceu com olhos azuis. A mãe do homem está exigindo um teste de paternidade.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe da criança, inconformada com a situação, foi até o Reddit para desabafar com os demais usuários.

Em sua postagem a mulher explica que tanto ela quanto o marido possuem olhos verdes com a coloração puxada para o marrom claro, mas que em sua família é comum ter pessoas com os olhos azuis, como é o caso de seu pai.

Quando a filha do casal nasceu com os olhos azuis, sua sogra exigiu falar com o filho “a sós”, durante a conversa a mulher decidiu acusá-la de ter traído seu filho por conta da cor dos olhos da criança.

“Minha sogra está incomodando meu marido porque quer conversar a sós com ele. Ele está resistente porquê das últimas vezes ela quis me forçar a ir semanalmente visitá-los com as crianças enquanto ele trabalha, e nós nos recusamos”.

“De toda forma, após muito custo ele conseguiu descobrir o que ela queria, e era para falar com ele sobre a cor dos olhos da nossa filha, que são azuis”.

Ela acredita que o filho foi traído

Em seu relato, a mulher conta que ela e o marido têm olhos verdes, mas que carrega em sua família o gene dos olhos azuis.

“Meu pai tem olhos azuis, então eu carrego esse gene, mas como ninguém na família dela tem olhos azuis ela logo presumiu que eu traí meu marido”, conta a mulher.

“Naturalmente, ao invés de pesquisar sobre isso ou sobre o fato de que a cor dos olhos dos bebês pode mudar ao longo dos primeiros anos de vida, minha sogra simplesmente encomendou um teste de paternidade para o meu marido”.

Leia também: Mãe entra em desespero ao descobrir que as filhas arruinaram a decoração da casa

“Que pessoa adorável ela é. Além disso, ela sempre lembra meu marido que ‘nós somos uma família e ela só quer participar’, mas sempre que falamos algo ela nos dirige um comentário cruel ou extremamente crítico”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a situação chega ao ponto de ser um delírio. “Ela é definitivamente ignorante e vive para causar discórdia. Eu suspenderia completamente minhas visitas”, escreveu um usuário.

“Sua sogra está delirando e parece que está tentando arrumar qualquer desculpa para ter o filhinho dela de volta”, finalizou outro.