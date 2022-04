Noiva troca o modelo de seu vestido para esconder uma tatuagem que deu errado

Uma noiva se viu em uma situação complicada depois de reclamar em suas redes sociais após uma de suas tatuagens sair completamente diferente do esperado e a fazer trocar o modelo do vestido para esconder o desenho.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, Nicole Cooper compartilhou sua história em uma série de vídeos postados em suas redes sociais.

Na primeira publicação, a noiva relata que procurou os serviços de um tatuador para realizar a cobertura de uma tatuagem antiga. No entanto, ela conta que o artista exagerou na força aplicada ao realizar a tatuagem.

Isso teria feito com que a tinta alcançasse a camada de gordura abaixo de sua pele, fazendo com que os traços da tatuagem ficassem “estourados”, no que é conhecido como “vazamento de tinta”.

Inicialmente ela pensou que o tom arroxeado na pele fosse resultado de uma contusão, mas quando a cor não desapareceu depois de 1 mês, ela chegou à conclusão de que era um “vazamento de tinta”.

Ao procurar o tatuador, ela foi informada de que não se tratava de um erro, mas sim do seu tipo de pele. “Ele disse que meu tipo de pele era o culpado pelo vazamento e disse que não foi culpa dele porque nunca aconteceu algo assim antes”.

Ela recebeu uma resposta desagradável

Segundo a noiva, a coloração arroxeada permanece em sua pele mesmo depois de tentar cobri-la com uma nova tatuagem, parecendo um hematoma permanente.

“Ainda está lá e eu estou ficando muito insegura sobre isso. Estou tendo que usar mangas compridas sempre para poder esconder isso. No dia do meu casamento tive que usar um vestido de mangas longas para isso não aparecer nas fotos”.

Nicole, que está passando pelo processo de remoção da tatuagem e do vazamento de tinta, contou que compartilhou sua história para conscientizar outras pessoas e em momento algum revelou o nome do estúdio ou do tatuador.

No entanto, as postagens chegaram até a esposa do artista que decidiu confrontá-la por meio de um tweet, afirmando que ela estava “tentando prejudicar seu marido”.

Diante da situação, uma amiga de Nicole saiu em sua defesa e reforçou que a atitude da mulher não somente era prejudicial a ela como também levou a exposição de seu marido, que até então permanecia anônimo.

Nicole agora segue realizando o procedimento de remoção da tatuagem e ainda não sabe se pretende tatuar novamente o mesmo local de seu corpo.