Mulher se revolta porque namorado acidentado não queria dar senha de celular; vejo o vídeo

Um caso inusitado foi compartilhado em um vídeo divulgado no Twitter, no qual uma mulher protagoniza uma cena de ciúmes depois que o namorado, acidentado, não queria compartilhar a senha de seu celular. O caso ocorreu na cidade de Cali, na Colômbia.

Ao analisar as imagens, pode-se acompanhar o momento em que a mulher entra na ambulância para tentar de todas as formas fazer com que o companheiro revele o código de acesso ao seu dispositivo.

No vídeo, pode-se escutar o momento em que ela é repreendida por entrar no veículo de atendimento, que está perto de sair, e então responde em espanhol: “Estou entrando porque ele tem que me dar a senha”.

Diante da situação, que cada vez acumula mais curiosos, a polícia precisa intervir e fazer com que a mulher desça do veículo, algemando-a, uma vez que ela discute com um dos oficiais.

E, antes de finalmente a ambulância conseguir deixar o local, a mulher, cuja identidade não foi revelada, chuta o veículo.

Veja abaixo o vídeo do ocorrido e que foi compartilhado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Outra história da vida real

Uma professora do Texas, nos Estados Unidos, pediu demissão recentemente de sua função, uma vez que um experimento realizado em sala deixou um aluno de 14 anos gravemente ferido com queimaduras.

Professora realiza experimento com aluno em sala e caso termina em situação grave Foto ilustrativa - Unsplash

Segundo informações, a professora utilizou gel antibacteriano na mão do aluno e colocou fogo, o que fez com que resultasse nas queimaduras informadas anteriormente.

Russell Grizzard, que é tenente da Polícia de Granbury, comentou rapidamente sobre o caso e disse: “o incidente está sob investigação e será submetido ao Gabinete do Procurador Distrital para revisão”, afirmou.

Não é a primeira vez que professora faz experimento

De acordo com dados coletados, não é a primeira vez que a mulher, cuja identidade não foi revelada, realiza o procedimento, porém...

