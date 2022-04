Mulher presenteia esposo com encontro a 3 e terceira pessoa termina grávida Reprodução

Uma experiência inusitada foi compartilhada por uma mulher no TikTok depois que ela resolveu presentear o esposo com um encontro a 3. Aos que estão curiosos, a terceira pessoa terminou grávida.

Segundo detalhes compartilhados pelo portal Publimetro, Jess, de 32, que tem um relacionamento poliamoroso com seu esposo, Stephen DeMarco, resolveu presentear o companheiro com um encontro a 3, para celebrar mais um aniversário, quando ao final tiveram a “pequena” surpresa.

“Tivemos uma conversa sobre estabelecer regras e como queríamos namorar outras mulheres. Saímos com cerca de cinco ou seis mulheres diferentes […], tivemos muitos primeiros encontros com mulheres com quem não nos relacionávamos”, relatou o casal sobre como funciona o relacionamento e sobre suas regras.

Você pode se interessar por: Professora realiza experimento com aluno em sala e caso termina em situação grave

Em entrevista, o casal relatou que tiveram encontros com mais de 100 mulheres, nos últimos 10 anos, até encontrar a “perfeita” para somar ao relacionamento. E, eles complementam que o “amor” que um sente pelo outro está intacto.

No vídeo, que foi compartilhado no TikTok, a mulher brinca: “Dei um encontro a 3 para o meu marido pelo nosso primeiro aniversário e ele a engravidou. E, nós não temos nenhum filho”.

Veja abaixo o vídeo divulgado. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Outro caso da vida real

Mulher tinha marca ‘inofensiva’ em sua unha por 10 anos até que descobriu algo grave Reprodução - TikTok

Pode uma marca aparentemente “inofensiva” ser considerada algo grave? Para quem está curioso sobre este questionamento, um relato compartilhado por uma mulher no TikTok mostrou que na realidade sim. Vamos entender melhor?

A jovem, identificada como María Sylvia e que mora nos Estados Unidos, convivia há 10 anos com o sinal que foi crescendo debaixo de sua unha, e sempre acreditou que não se tratava de algo grave.

No entanto, em seu vídeo, ela confessou que descobriu que na verdade a marca era um tipo de câncer.

Compartilhando sua experiência em um desafio viral, a jovem de 25 anos disse: “Eu: tendo isso…

Leia o restante da notícia clicando aqui!