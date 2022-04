Mãe se enfurece ao descobrir que a sogra deu sorvete para sua filha bebê

Uma mãe ficou completamente enfurecida após descobrir que sua sogra decidiu dar um pouco de sorvete para sua filha enquanto estava cuidando dela. Para ela, a avó da criança foi invasiva e a fez perder um “momento fofo” da vida da bebê.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher buscou por apoio ao realizar uma publicação no Mumsnet, um fórum dedicado a assuntos referentes a maternidade.

Em seu relato ela conta que ficou extremamente chateada com a sogra por ter perdido um dos “marcos fofos” da vida de sua filha.

“Antes de mais nada, preciso reconhecer que meus sogros cuidam da nossa filha uma vez por semana e eu sou extremamente grata por isso”, começa a mulher.

“Eles estavam desesperados para serem avós, então combinamos deles terem esse tempo com a bebê e, enquanto isso, eu aproveito para colocar a casa em dia enquanto estou de licença maternidade”.

“Hoje minha sogra deu a nossa filha seu primeiro sorvete, eu não estou tão preocupada com a questão do doce em si (embora ainda não estejamos dando doces para ela), mas fiquei chateada por não ter sido eu a dar seu primeiro sorvete. Apenas pude ouvir minha sogra descrevendo a reação dela”.

Ela ficou chateada com a atitude da sogra

Segundo a mulher, não foi a primeira vez que a sogra ultrapassou alguns limites, sendo que ela e o marido já haviam conversado sobre isso com ela.

“Nós já conversamos com ela e pedimos para que não desse novos alimentos à nossa filha sem antes conversar conosco”.

Embora esteja chateada com a situação, a mulher disse que não pretende confrontar a sogra quanto a isso. “Não me importo que ela dê comidas ‘normais’, mas sinto que algo como o primeiro sorvete do bebê é especial, e me sinto irritada por ela ter tirado esse momento de mim”.

Leia também: Mãe entra em desespero ao descobrir que as filhas arruinaram a decoração da casa

No entanto, para os demais usuários do fórum, ela não precisa se sentir chateada ou irritada com a situação. “Coisas assim são inevitáveis, tente relaxar pois você não pode controlar tudo o que eles fazem com ela”, comentou um usuário.

“Entendo que você esteja triste por perder este momento em particular, mas haverá milhares de outros primeiros momentos que você poderá assistir e que os avós dela sentirão falta”, finalizou outro.