Ex-morador de rua, Givaldo Alves agora mora em apartamento na frente da praia

A fama do ex-morador de rua Givaldo Alves cresce a cada dia nas redes sociais e agora ele tem endereço VIP. O ‘mendilover’, como se autodenomina, aparece em um vídeo postado pelo youtuber Diego Aguiar recebendo as chaves de sua nova casa: um apartamento na Barra da Tijuca, de frente para o mar, no Rio de Janeiro.

Diego disse que vai passar seu conhecimento para que Givaldo tenha uma “segunda chance na vida”. No último vídeo postado por Diego, Givaldo está fazendo operações no mercado de criptomoedas, assistido pelo youtuber.

Mas se por um lado a história de Givaldo tenha dado uma reviravolta desde que foi flagrado fazendo sexo com a mulher do personal em Planaltina, por outro o passado ainda continua cobrando o seu preço e ele tem recebido ataques constantes da advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin.

Em seu último vídeo, publicado nesta quinta-feira, Deolane chama Givaldo de “mendigo” e “nojento”. Ela diz em seus stories do Instagram: “Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou com um ranço de entrar na internet e ver esse ‘mendigo’, que Deus me perdoe, Senhor, e esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento!”

LEIA TAMBÉM: Ex-policial e DJ de Santa Catarina abandona carreira para se tornar modelo do OnlyFans

Hoje, o colunista Leo Dias publicou que o ex-morador de rua está processando a advogada por calúnia. Ela disse que não retira uma palavra do que disse.

“É um direito dele e de todos os cidadãos do Brasil. A Justiça está aí justamente para isso, mas estou tranquila e não retiro uma palavra do que disse antes. Minha luta sempre será em defesa das mulheres”, disse Deolane.

Ela disse que ainda não foi notificada pela Justiça e vai aguardar para se manifestar de forma legal sobre o caso.